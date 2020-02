Ackermann erzählt Bibelgeschichten

Brühl.„Üwwer’s Wasser dänzle“ – aus seinem Buch mit 25 biblischen Geschichten in Mundart liest Autor Oskar Ackermann am Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr in der „Bücher Insel“ am Lindenplatz.

Es sind einige seiner Mundartpredigten aus der Zeit zwischen 1993 und 2017, die der evangelische Pfarrer i. R. für das Buch gekürzt und bearbeitet hat. Dazu kommen freie Nacherzählungen von biblischen Texten, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind. Die Erzählungen sprühen durch die „Schbrooch“ vor Lebensfreude.

Der Eintritt zu dieser Lesung in der „Bücher Insel“ ist frei. ras

