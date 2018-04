Anzeige

Nester auf vielen Häusern

„DER A5117“, wie Herr Adebar im Fachjargon heißt, lebt hier mit einer waschechten Schweizerin. Die hatte er sich 2013 mit ins Nest auf der Kollerinsel gebracht. Was aus seiner Partnerin geworden ist, mit der er seit 2010 hier wohnte? Die beiden Männer wissen es nicht. „Aber klar ist“, so Otto Berthold, „dass von 100 ausgebrüteten Eiern gerade einmal 15 Jungstörche im nächsten Jahr wieder zurückkehren.“ Welches Schicksal sie ereilt, ist nicht geklärt. Es könnten jedoch fremdländische Speisekarten oder internationale Stromleitungen eine Rolle spielen.

Stolz sind die beiden, dass es gelungen ist, Störche hier wieder anzusiedeln. Früher gehörten die Rotschnäbel zum Naturbild entlang des Rheins, fanden sich von Menschenhand gefertigte Nester auf vielen Häusern. So wie in Otterstadt, die selbst ihren Ortsnamen damit irgendwie erweitern, wo der Verein 1999 auf dem alten Schulhaus ein solches Nest installierte – unterstützt von der Feuerwehr und dem Stromversorger. Denn auch dort gab es lange keine Störche mehr. „Die Leute waren dann immer aufgeregt, wenn sich einer zeigte“, so Berthold, „aber leider blieben sie nicht – bis vor drei Jahren .“ Dennoch zeigte das Interesse , wie sehr gerade dieser Vogel in der Seele und im Leben verwurzelt ist. „Ich werde noch immer angerufen: ,Otto, ich hab fünf Störch auf der Koller gesehen’“, so Berthold, „aber es ruft keiner an und sagt, ich hab 100 Krabben gesehen.“

Hunde an die Leine

Gemeinsam mit vielen Besuchern wie den Kindergartenkindern von Otterstadt, erlebt Thilo Toelle „seine Störch“ so Jahr um Jahr, bei jeder Jahreszeit und jedem Wetter. Täglich bringt er ihnen Futter, denn die Wiesen und Auen rundherum bieten nicht genügend Futter – findet er. Dass sie alle gemeinsam dann noch ein Gerüst gebaut haben, damit der Storch aus rund einem Meter Höhe auf der Wiese herumschauen kann, ob er selbst Futter findet, war für die Storchenväter von Otterstadt fast schon selbstverständlicher Service. „Im hohen Gras kann er den Fuchs nicht sehen“, so Thilo Toelle. Dazu haben sie ein Schild aufgestellt: „Hunde bitte anleinen“. Dass die Tierbesitzer sich nicht daran halten wollen, bekümmert die beiden Männer. „Aber ändern kann man da wohl nichts“, sagen die beiden Rheinland-Pfälzer und sind sich sicher, dass der schönste Augenblick 2018 sicherlich der sein wird, wenn die Jungstörche zum ersten Mal die Köpfe über den Rand des Nestes heben werden – auch die badischen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.04.2018