Adventliche Auszeit beschert besondere Stimmung

Brühl.Unzählige rote Weihnachtssterne und festlich gedeckte Tische erwarteten die Gäste der Adventsfeier der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof. Die Vorsitzende, Elsbeth Franz, lud in ihrer Begrüßung die Frauen zu einem entspannten Nachmittag im Advent ein. „Mit Ihrem Besuch haben Sie den ersten Schritt zu einer kleinen Auszeit in der Hektik der Vorweihnachtszeit gemacht. Nutzen Sie die Stunden, um Kraft zu tanken für das Auf und Ab des Alltags“, so ihre Worte.

Das Leitungsteam hatte ein heiteres und besinnliches Programm zusammengestellt. So ließ Erika Simon die Besucherinnen an einem ganz besonderen Kartenspiel teilhaben. Das Ass stand darin für den den Schöpfer des Himmels und der Erde, die Zwei für Adam und Eva, die Drei für die drei Könige und mehr. Die wichtigste Karte, den Joker, zog sie zum Schluss. „Mach nie die Rechnung ohne den Joker“, lautete das Fazit des Vortrags.

Nach der Kaffeepause, die von angeregten Gesprächen geprägt war, brachte Marianne Seitz zusammen mit dem Leitungsteam das Weihnachtsgeschehen aus „tierischer Sicht“ zu Gehör. Ochse und Esel als besondere Wahl im Stall zu sehen, sei eher ungewöhnlich gewesen. Aber der Stall in Bethlehem war kein Ort für „hohe Tiere“ und diese beiden Vierbeiner stehen als Symbol für Demut und Friedfertigkeit, für das Besondere von Weihnachten. Für die Menschen heute bedeute dies „einen liebevollen Blick für die kleinen Wunder um uns herum zu entwickeln“.

Unterhaltsame Wunschliste

Heiter ging es bei den „Adventswünschen“ von Ursula Kuhn zu. „Ich wünsche mir eine neue Zunge! Meine alte ist schon etwas spitz geworden! Und neue Ellbogen wären auch gut. Ich habe meine schon so oft benutzen müssen, dass sie schon ganz abgewetzt sind.“

Ihre „Wunschliste“ diente als Übergang zur Kinderhilfe Bethlehem, die schon seit vielen Jahren von der Frauengemeinschaft Rohrhof finanziell unterstützt wird. Auch diesmal waren die Frauen großzügig und die Gemeinschaft kann 210 Euro überweisen.

Den Abschluss unter den besinnlichen Nachmittag setzte Ingrid Albert mit dem Gedicht von James Krüss „Für jeden Tag im Jahr“ in dem unter anderem zu hören war „Jemand freut sich jetzt und heute“, und diese Worte nutzte die Vorsitzende um das Programm für das nächste Jahr vorzustellen. Dabei wies sie gleich auf die erste Veranstaltung am Donnerstag, 17. Januar, hin, den Besuch der neuen Kunsthalle in Mannheim. Mit einem gemeinsamen „Oh du fröhliche“ und einem Weihnachtsstern für jede Frau klang die Adventsfeier aus. fr

