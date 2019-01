AfD will bei Kommunalwahl antreten

Brühl.Kein Wahlverfahren im politischen System der Bundesrepublik ist sowohl für den abstimmenden Bürger als auch für Parteien und Wählervereinigungen bei der Aufstellung von Listen sowie für die Gremien zur Überwachung und Auszählung der Wahl und für die Gemeindeverwaltungen so schwierig zu handhaben wie das Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg.

Die jeweiligen Listen der Parteien und Gruppen für die Hufeisengemeinde umfassen – gemäß einer Umrechentabelle für ihre Einwohnerzahl – 22 Sitze. Bei der Wahl vor fünf Jahren waren sechs Listen für den Wähler vorbereitet worden. Von diesen sechs Farben hatten alle – bis auf die Liberalen – auch mindestens einen Platz im Gremium erreicht.

Eine neue Farbe auf dem Stimmzettel der Gemeinderatswahl ist die der Alternative für Deutschland. Der erst jüngst gewählte Ortsvorsitzende der noch jungen Ortspartei Ralf Meyer erklärt, es werde mit sicherheit bei der Gemeinderatswahl im Mai eine eigene Liste für die Abstimmung geben.

Allerdings sagt er auch, dass diese Liste noch nicht so weit gefüllt sei, dass es Sinn mache, darüber vor dem offiziellen Ende der Bewerbungsfrist zu informieren. „Wenn weniger als 22 Kandidaten gemeldet werden, ist es gemäß dem Wahlprozedere nicht sinnvoll, überhaupt anzutreten“, sagt der AfD-Ortschef auf Anfrage unserer Zeitung. Offensichtlich haben sich demnach also noch nicht so viele Bürger bereiterklärt, auf dieser Liste stehen zu wollen.

Liste noch nicht komplett

Die jüngst gegründete Gruppierung zählt den Angaben des Vorsitzenden zufolge inzwischen 13 Mitglieder in der Hufeisengemeinde – die der möglichen Kandidaten auf der geplanten Liste wohl bislang kaum mehr, so ist derweil zu vernehmen.

Und auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Ralf Meyer auch, dass es in den nächsten Tagen sicher auch schwer werde, die Liste bis zum Meldetermin wirklich komplett bis auf den letzten Platz zu füllen. Als Grund dafür sieht er die Vorbehalte gegen seine Partei in der Öffentlichkeit, insbesondere aber die negative Berichterstattung über seine Alternative für Deutschland in den Medien.

Es herrsche eine Hetze vor, die er auch immer wieder am eigenen Leibe erleben müsse, meint der Brühler Gewerbetreibende. „Viele haben Angst für ihre Meinung auf einer Wahlliste einzustehen, weil wir aus Erfahrung wissen, dass unserer Meinung kaum Toleranz entgegengebracht wird“, kritisiert Meyer im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei spricht er wohl vorrangig für die Liste seiner Partei.

So sei es inzwischen allgemein sehr schwer für die Alternative für Deutschland, Kandidaten zu finden – nicht nur in der Hufeisengemeinde – meint der Augenoptikermeister, „ich denke, das zeigt, wie sehr unsere Debattenkultur inzwischen gelitten hat“, merkt der AfD-Ortsvorsitzende noch kritisch zur – aus seiner Sicht – aktuellen demokratischen Situation an.

„Vergebene Liebesmüh’“

Jürgen Obst, Vorsitzender der Freien Demokraten, erklärte gestern auf Anfrage unserer Zeitung, seine Partei werde „höchstwahrscheinlich nicht“ bei der Kommunalwahl in der Hufeisengemeinde antreten. „Zwar sei das letzte Wort“ noch nicht gesprochen, doch angesichts der Tatsache, dass mit AfD und, wie er vermutet, der Linken zwei neue Farben ins Rennen gehen, habe die FDP „keine Chance – das wäre wohl absolut vergebene Liebesmüh’“.

Bei der Wahl vor fünf Jahren holte Obsts Partei mit 22 Bewerbern insgesamt nur knapp 2400 Stimmen und damit 2,16 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das waren letztlich halb so viel, wie der CDU-Spitzenreiter Bernd Kieser allein erzielte. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019