Aktion findet trotz Pandemie statt

Brühl.Es war so vieles anders als in anderen Jahren, so viel Gewohntes auf einmal nicht möglich. Wie schön, dass zumindest die Glückssterne wie jedes Jahr erhältlich sind, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Noch bis Weihnachten gibt es sie in allen teilnehmenden Geschäften: Die Glückssterne zu 1 Euro, auf die man Name, Adresse und vor allem die Telefonnummer – sie ist wichtig für den Fall einer Gewinnbenachrichtigung – einträgt und die dann als Los fungieren.

Der beschriftete Stern kommt im jeweiligen Geschäft in eine Sammelbox. Nach Weihnachten wandern alle Sterne in eine große Lostrommel, aus der die Gewinner gezogen werden, die Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 700 Euro erhalten. Der Erlös der Aktion geht an die Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.12.2020