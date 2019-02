Aktionsplan gegen Lärm

Brühl.Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 25. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus statt. Dabei bildet der Lärmaktionsplan sicherlich einen Schwerpunkt der Tagesordnung. Aus Sicht vieler Menschen ist Lärm eines der drängendsten Umweltprobleme.

Zahlreiche Einwohner auch in der Hufeisengemeinde klagen über zu hohe Geräuschpegel in ihrem direkten Wohnumfeld. Sie fühlen sich belästigt und in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Darüber hinaus können sich auch gesundheitliche Probleme durch Lärm ergeben.

Sanierung des Hallenbades

16 Jahre nachdem die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in Kraft getreten ist, beschäftigt sich deshalb der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung einmal mehr mit diesem Thema.

Zudem geht es in der Sitzung um die Erneuerung der Lüftungsanlage als nächsten Schritt der Sanierung des Hallenbades und um die Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr.

Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen von Mitgliedern des Gemeinderats und von Bürgern schließen die Tagesordnung ab. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.02.2019