Albertine Müller ist gut vernetzt

Ketsch.Wenn Albertine Müller mit den Koch-Omis in Schulen und im Kindergarten unterwegs ist, dann ist sie in ihrem Element – Kochen ist ihr großes Hobby. „Mit Kindern etwas erleben, sei es Kochen oder Basteln, das macht mir einfach riesigen Spaß“, erklärt die 90-Jährige begeistert. Im Kreise der Koch-Omis ist sie zwar die älteste, aber dieses Ehrenamt und ihre Lebenseinstellung sind wahre Jungbrunnen.

„Die Kinder haben keine Berührungsängste und sagen ganz frei heraus, was ihnen gefällt. Alle haben verschiedene Charaktere, die einen sind ruhiger, die anderen erzählen wie ein Wasserfall und alle sind unheimlich herzlich“, weiß die gebürtige Mannheimerin. Seit einem halben Jahrzehnt lebt die sympathische Dame in Ketsch und fühlt sich seit ihrem ersten Tag in der Enderlegemeinde gut aufgehoben. „Mein Mann, der leider schon verstorben ist, und ich waren 56 Jahre verheiratet und in Ketsch haben wir schnell einen schönen Bekanntenkreis aufgebaut. Auch Nachbarschaft ist mir wichtig, denn schließlich wohnt man Tag für Tag nebeneinander, da sind Ruhe und Verständnis füreinander das allerbeste“, resümiert die dreifache Mutter und Oma.

Für die Familie nähen

Kochen, das war ihr schon immer wichtig und Müller kennt eben auch noch jene Zeiten, als nicht alles im Überfluss verfügbar war: „Ich erinnere mich noch daran als Stenokontoristin gearbeitet zu haben, um Essensmarken zu bekommen. Da hat man aus ganz wenig einfach versucht, etwas auf den Tisch zu bekommen und war sehr kreativ dabei.“ Auch Handarbeiten habe sie gefertigt und für die Familie wurde genäht. Wenn heute die Enkel und ihre kleine Urenkelin zu Besuch kommen, steht ein Gericht bei der Familie auf dem Wunschzettel: selbstgemachte Maultaschen. „Da ist dann richtig Teamwork angesagt. Ich mache den Nudelteig selbst und auch die Fleischfüllung und alle helfen, die Maultaschen zu füllen“, berichtet die reisefreudige Rentnerin. Das Rezept kann sie leider nicht verraten, denn schließlich macht sie alles aus dem Gedächtnis und habe die Zutaten noch nie abgewogen.

Bei den Koch-Omis erinnert sie sich gerne an den Tag, als sie mit den Hortkindern Semmelknödel gemacht haben: „Die Kinder haben ganz akkurat die Knödel gerollt, fast besser als manche Hausfrau. Die Jungen waren genauso begeistert dabei wie die Mädchen.“ Auch wenn die „Omis“ als Bastel-Omis im Einsatz sind, ist Müller gerne dabei. „Dieses Ehrenamt macht so viel Spaß, da möchte man keinen Termin verpassen. Solange es geht, mache ich mit – das ist klar“, ergänzt die 90-Jährige motiviert. Auf vieles kann die Wahlketscherin zurückblicken und betont, dass früher eben nicht alles besser gewesen sei, sondern einfach anders. Über eine Stunde zu Fuß zur Arbeit laufen, das war in ihrer Jugend nichts Ungewöhnliches. Mehr Gemeinschaftssinn hätte es gegeben, denn man wäre mehr aufeinander angewiesen gewesen und für Egoismus gab es wenig Raum.

Computerkurs für Senioren

„Ich bin immer zufrieden gewesen, habe niemanden beneidet und mich immer danach gerichtet, was mein Geldbeutel zugelassen hat. Und wie sich die Welt entwickelt, ist spannend. Selbst einen Computerkurs für Senioren habe ich besucht und lese meine Zeitung jeden morgen digital. Dadurch bin ich auch mit meinen Kindern und Enkeln gut vernetzt. Vielleicht brauchen wir älteren Menschen für manche Dinge etwas länger, aber ich kann nur Mut machen, sich auf neue Dinge einzulassen“, erklärt die lebenserfahrene Dame, die neben einem Spielplatz wohnt und für die Kinderlachen einfach wie Musik in den Ohren klingt.

