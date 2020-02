Alexander Mitsch wird bedroht

Plankstadt.Alexander Mitsch geht noch vor der offiziellen Mitteilung der Polizei an die Öffentlichkeit: Der Vorsitzende der konservativen Werteunion wird nach eigenen Angaben bedroht. Im Briefkasten seines Wohnhauses in Plankstadt habe er am Mittwochmorgen ein Hass-Schreiben vorgefunden, „mit Andeutung von Waffengewalt“, bestätigte Mitsch im Gespräch mit dieser Zeitung am Mittwochabend. Tags zuvor gab es bereits ein anderes Drohschreiben gegen seine Person. Mit Beleidigungen und Beschimpfungen sei er in der Vergangenheit öfters konfrontiert worden, so Mitsch, diese Bedrohung jedoch habe eine neue Dimension erreicht. Polizei und Staatsschutz sind eingeschaltet. kaba

