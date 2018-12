Alfred Pogadl ist von Anfang an mit großem Engagement dabei

Brühl.Adolph Kolping war ein im 19. Jahrhundert wirkender Priester in Deutschland, der sich insbesondere mit der sozialen Frage ausein-andersetzte. Er gilt als der Begründer des Kolpingwerkes, das auch in der Hufeisengemeinde engagiert vertreten ist. Und genau seinen Ehrentag würdigten die christlich Aktiven am Wochenende. Seit 68 Jahren gibt es inzwischen schon die katholische Kolpingsfamilie in der Hufeisengemeinde – die Mitglieder kamen zum Jubiläum im katholischen Pfarrzentrum zusammen, um gemeinsam den Kolpinggedenktag zu zelebrieren. Begonnen hatte der Tag mit einem Totengedenken auf dem Friedhof in Brühl.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Gerhard Zirnstein, thematisierte dabei in seiner Einführungsrede die Krisen- und Kriegsgebiete der Welt, die sich immer wieder zuspitzen. „Leider werden auch alte Konflikte immer wieder neu aufflammen, das Kolpingswerk bemühe sich jedoch stets um Frieden“, sagte der Ortsvorsitzende.

Anschließend gab es Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum und Pfarrer Erwin Bertsch hielt einen Vortrag über die Unfehlbarkeit des Papstes. „Der Papst ist nicht immer unfehlbar“, betonte er. „Wenn der Papst etwas als Glauben verkündet, dann muss es im Grunde schon geglaubt sein“, erklärte er den Anwesenden in Ketsch. Auch über einige Ehrungen und Neuaufnahmen konnte sich die Kolpingsfamilie freuen. Für 50 Jahre wurden Bernhard Zimmermann und Klaus-Peter Seitz geehrt. Über die Urkunde für ihre 60-jährige Mitgliedschaft konnten sich Alfred Pogadl, Peter Fritz, Hans-Peter Nenninger und Walter Weiss freuen. Und für ganze 70 Jahre bekam Jürgen Ellert eine Urkunde.

Neue Mitglieder begrüßt

Neu in der Kolpingsfamilie konnten Doris Behrendt, Gisela Fillinger, Rosi Staib und Kurt Triebskorn aufgenommen und mit herzlichen Grüßen empfangen werden.

Die Einnahmen des Verkaufes der selbst gebackenen Erntedankbrote über 250 Euro wurden an die Ministranten gespendet und von Tamara Hoffmann und Dominique Schießl entgegengenommen.

Zudem bekam Veronika Pfister für ihr besonderes Engagement den Ehrenamtspass der Gemeinde von Bürgermeister Ralf Göck überreicht. Menschen, die ihre Freizeit im Ehrenamt verbrächten, müsse man schätzen, meinte Göck.

Bei Suppe, Schmalzbrot und verschiedenen Getränken konnte noch gemütlich beisammengesessen werden, bevor dann der Gottesdienst zum Ehrentag von Adolph Kolping stattfand.

Mit verschiedenen Lesungen, Fürbitten, Gebeten und Gesang gedachten alle Altersklassen dem Priester und ließen den Abend gemeinsam ausklingen. caz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018