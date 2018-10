Alkoholisierte Frau flüchtet

Brühl.Eine stark alkoholisierte Autofahrerin beschädigte am Donnerstag in der Bismarckstraße zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Die 47-Jährige befuhr gegen 23.40 Uhr mit einem Mercedes die Straße in Richtung der Rheinauer Straße. Dabei kam sie in der Nähe der Einmündung zur Herzogstraße nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem geparkten Fiat, der daraufhin auf einen dahinter geparkten weiteren Fiat geschoben wurde. Dann entfernte sich die Frau, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Hinter der Frau fuhr ein 30-Jähriger, der die Polizei verständigte. Eine Streife begab sich zur Halteranschrift, wo sie die Fahrerin im Wagen sitzend antrafen.

Beim Öffnen der Fahrertür wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, zudem fanden sie eine geöffnete Bierdose im Fußraum des Wagens. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und Anzeige erstattet. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.10.2018