Brühl.Der Platz vor der Schutzengelkirche wird morgen zu einem Zentrum der Geselligkeit, denn die katholische Kirchengemeinde lädt am morgigen Sonntag und am Montag, 9. Juli, zum Pfarrfest rund um den Kirchturm ein. Dabei wird nicht nur Kulinarisches geboten – das Portal des Gotteshauses wird an diesen beiden Tagen für viele Künstler zur Bühne. So werden morgen und übermorgen jede Menge Chor-, Musik- und Tanzdarbietungen geboten, wie die Organisatoren verraten.

Eröffnet wird das Pfarrfest mit einem Gottesdienst in der Schutzengelkirche am morgigen Sonntag ab 9 Uhr. Er wird musikalisch von allen Chören der Gemeinde mitgestaltet. Danach geht es vor dem Gotteshaus weiter. So werden beim Pfarrfest unter anderem morgen um 12.30 Uhr das Jugendblasorchester des Musikvereins – Bläserakademie und am Nachmittag der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr sowie um 18 Uhr der Kinderchor der Kirchengemeinde für Unterhaltung sorgen.

Unterhaltung beim Altenwerk

Das Programm am Montag startet ab 15 Uhr mit dem Programm des katholischen Altenwerks, zu dem der Kindergarten St. Bernhard, der Sonnenscheinhort an der Schillerschule (15.30 Uhr) und die Gymnastikgruppe des katholischen Altenwerks (16 Uhr) ihren Teil beitragen wollen.