Brühl.Heute ist die Abschlussprüfung der Zehntklässler in Mathematik für die Werkrealschulen. Die Grundschüler der Schillerschule haben einen wichtigen Test in Mathe bereits hinter sich gebracht, den Känguru-Wettbewerb. In etwa 11 000 Schulen der gesamten Republik fand dieser Känguru-Wettbewerb statt – eine davon war die Schillerschule. Mehr als 850 000 Schüler in Deutschland stellten sich so der Herausforderung, die auch die Brühler annahmen.

Wie alle anderen Viertklässler im Land bekamen sie Aufgaben, bei denen in 75 Minuten 24 anspruchsvolle mathematische Knobelaufgaben zu lösen sind, die sich inhaltlich an den Unterrichtsthemen des dritten und vierten Schuljahres orientieren. Der Wettbewerb ist eine inzwischen internationale Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern soll. Das Schwierige daran ist, dass die Aufgaben nicht immer direkt als Mathematikaufgaben zu erkennen sind und das ist durchaus so gewollt. Denn Knobelaufgaben und Alltagsprobleme sollen einen unverkrampften Blick auf mathematische Probleme ermöglichen.

Interesse durch Aktion geweckt

Bei der Siegerehrung in dieser Woche wurden die jeweils besten drei Schüler noch einmal besonders ausgezeichnet. Es erhielten aber auch die anderen Teilnehmer jeweils eine persönliche Urkunde und einen kleinen Mitmachpreis. Das Ziel sei einmal mehr voll und ganz gelungen, freuen sich die Lehrer und die Kommissarische Schulleiterin Dorothea Schmidt-Schulte.