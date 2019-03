Alles immer zu seiner Zeit

Immer hübsch langsam mit den jungen Pferden, mag man den Nachbarn des heutigen Alfred-Körber-Stadions zurufen. Noch ist nichts entschieden, über das man diskutieren kann. Es gibt lediglich ein Konzept, zu dem man natürlich seine Meinung äußern darf, ja sogar sollte. Doch alles gemäß der üblichen Vorgehensweise. In einer Gemeinderatssitzung, in der zudem nur über ein grobes Konzept entschieden wird, ist nicht der Raum für eine Diskussion mit den Bürgern. Dafür gibt es nun noch entsprechende Möglichkeiten – angefangen von einer Bürgerinformation in der Festhalle über die üblichen baurechtlichen Einwendungsmöglichkeiten bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit etwa durch eine Bürgerinitiative, die sich offensichtlich gründen will, und unser Leserforum.

Dass in der Ratssitzung niemand mit den Anwohnern diskutieren wollte, sie erst am Ende der langen Sitzung mit Stellungnahmen und Anregungen zu Wort kommen durften, hängt schlicht damit zusammen, dass dieses Verhalten der Zuschauer in der Satzung des Gemeinderates nicht vorgesehen ist.

Dass die Sitzung immer wieder gestört wurde, darf eigentlich nicht akzeptiert werden – das ist ein demokratisches Fehlverhalten, denn auch die anderen Themen waren wichtig. Der Respekt vor dem Gremium der gewählten Bürgervertreter verlangt ein Befolgen der Spielregeln. Zwischenrufen zeugt – Herbert Wehner zum Trotz – nicht von Demokratieverständnis. Alles zu seiner Zeit. Für die Diskussion mit den Bürgern war am Montag jedenfalls nicht der richtige Termin.

Und der Respekt vor den Bürgern hätte eigentlich von den Investoren und Planern verlangt, dass auch diese bis zum Schluss der Sitzung bleiben und sich die Anfragen und Anregungen zumindest anhören. Das wäre für sie sicher interessant gewesen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.03.2019