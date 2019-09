Als der Klang analog war

Brühl.An eine Epoche als die Hufeisengemeinde in Sachen guter Klang eine wichtige Rolle spielte, erinnert das Görler-Museum des Heimatvereins in der Neugasse. Das in den 1960er und 1970er Jahren in Brühl ansässige Unternehmen Görler – heute befindet sich an der damaligen Produktionsstätte die Firma Hima –fertigte Teile für die Rundfunkindustrie und komplette Stereoanlagen. Gegründet wurde Görler bereits 1923 in Berlin und entwickelte sich in den 1930er Jahren zum bedeutenden Hersteller für Radioteile.

Im Museum gezeigt werden Ausschnitte aus der früheren Zeit des Rundfunks, Produkte, Baugruppen, Bilder und Literatur aus der gesamten Firmengeschichte der fünf Fertigungsstandorte, aber auch über das Leben der Mitarbeiter des Unternehmens. ras

