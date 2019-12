Als die Oma das Internet zerstörte

Brühl.Die Gemeinde lädt am Mittwoch, 15. Januar, ab 16 Uhr, zu einem Gastspiel des Kinder- und Jugendtheaters Speyer in der Festhalle ein. „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputtgemacht hat“ ist der Titel der musikalischen Lesung mit Franz Zöhren und Matthias Folz. Das Stück wird nach einer Geschichte von Marc-Uwe Kling erzählt und ist für alle Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Zum Inhalt des Stücks: Das gibt es doch gar nicht: Oma hat das Internet kaputtgemacht. Und zwar das Ganze auf der ganzen Welt. Tiffany, Max und Luisa kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, denn tatsächlich geht nichts mehr im weltweiten Netz.

Zuerst ist das ganz schön komisch. Denn plötzlich haben alle Zeit. Doch dann wird es richtig gemütlich, obwohl das Internet nicht funktioniert – oder vielleicht auch gerade deshalb. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019