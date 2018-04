Alte Tradition entwickelt sich weiter

Anzeige

Brühl.So gut wie jeder kennt sie. Bunte Bildchen und persönliche Sprüche verschönern die Seiten des kleinen, zumeist quadratischen Buches: Poesiealben, wie sie früher von Kindern jeden Alters an ihre Freunde weitergereicht wurden, um sie in Erinnerung zu behalten. Inzwischen gibt es sie bei Kindern immer seltener – stattdessen hat sich im Laufe der Zeit das sogenannte Freundebuch durchgesetzt.

Die Entstehung des Poesiealbums geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Es gab den Brauch, sich in das Stammbuch von guten Freunden mit Namen, Wappen und einem Wahlspruch einzutragen. Diese Bücher entwickelten sich dann im 18. Jahrhundert zu Erinnerungsbüchern, da zu den Sinnsprüchen immer mehr persönliche Widmungen und Zeichnungen hinzukamen. Obwohl sie heutzutage von Kindern geführt werden, wurden diese Alben in ihrer Blütezeit im 19. Jahrhundert hauptsächlich von Erwachsenen in literarischen Zirkeln genutzt. Erwachsene sehen die Alben für Kinder als pädagogisch wertvoll an, da die Hand- und Schönschrift dadurch trainiert wird.

Ein Beweis der Zuneigung

Für die Kinder sind diese Seiten von ganz besonderer Wertschätzung – die schön geschriebenen Sprüche und Bebilderungen gelten für sie als tiefer Freundschafts- und Vertrauensbeweis. Außerdem wurde mit diesen Alben den Kindern das Schreiben von Gedichten nähergebracht und auch ihre künstlerischen Fähigkeiten können voll zur Entfaltung kommen.