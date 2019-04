Alte treffen neue Songs

Musikkabarettist Franz-Josef Feimer tritt im Mai zum letzten Mal in der Villa Meixner auf. © lenhardt

Brühl.Die Premiere des letzten Kabarettprogramm von Franz-Josef Feimer am Freitag, 17. Mai, in der Villa Meixner ist ausverkauft. Es gibt aber noch Karten für eine Zusatzveranstaltung am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr an gleicher Stelle. Es ist ein besonderes Piano-Kabarett, dass Feimer in der Villa Meixner bietet.

„Finale“, so der Titel des Programms, das klingt nach Abschied. Und es ist auch so gemeint. Seit 35 Jahren steht Feimer auf den Kleinkunstbühnen und präsentiert sein Piano-Kabarett. 1992 machte er das erstmals in der Villa Meixner. Fast 40-mal war Feimer seitdem mit verschiedenen Programmen dort. Und für jedes Programm hatte er viele, ganz unterschiedliche Themen im Gepäck – mal mehr politisch, mal mehr privat, aber immer sehr unterhaltsam. Mit einer Auswahl seiner Lieder und Gedichte und mit ein paar neuen Beiträgen will er in „Finale“ ein Bild entwerfen davon, wie das so war – von 1984 bis 2019. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019