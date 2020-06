Alte Werfthalle ist weiterhin ein Knackpunkt

Die historischen Werkhallen beherrschen nach wie vor das Bild beim Schütte-Lanz-Gewerbepark. Das Grundstück davor am linken Bildrand gehört der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, hinter der Halle sieht man den GDI-Firmensitz, zwischen diesen Gebäuden will sich Satema ansiedeln. Der eingerüstete Bau rechts der Straße gehört Haus+Co und soll vor allem an Hima vermietet werden, dahinter sieht man den Meisterbetrieb Geibel und die Lagerräume von „MeinDepot24“. Auf der Brachfläche rechts im Vordergrund wollen – bis weit über den Bildausschnitt hinaus – unter anderem Küchen Aktuell und die Johannes-Diakonie bauen.

© lenhardt