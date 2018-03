Alternativloses und Dringliches

Anzeige

Brühl.Da streckten auch die mit komplizierten Vorlagen ansonsten erfahrenen Ratsmitglieder die Waffen und räumten ein, nicht 100-prozentig verstanden zu haben, um was es da wirklich geht. Schon der Titel der Vorlage, fordert mit ihren Fachtermini richtig.

Grob gesagt geht es darum bestehende Behörden wie die Datenzentrale Baden-Württemberg zu einer neuen Anstalt des öffentlichen Rechts zusammenzuschließen. Sie soll sich um die Beschaffung, Entwicklung und Pflege von Software für informationstechnische Anwendungen in kommunalen Behörden im ganzen Land kümmert. So sollen Wirtschaftlichkeitseffekte in den nächsten Jahren von mindestens 25 Millionen Euro gehoben werden.

„Auch angesichts des Fachkräftemangels in diesem Bereich ein guter Schritt“, begründete Bürgermeister Dr. Ralf Göck den, wie er sagte, wichtigen Schritt. Da die Entscheidung für die neue Anstalt in der Vorlage „ohnehin als alternativlos“ dargestellt werde, wie Hans Hufnagel (SPD) in einer launigen Stellungnahme unterstrich, und Brühl als eines von künftig über 1000 kommunalen Mitgliedern nur ein kleines Rädchen sei, stimmten die Ratsmitglieder dieser Anstalt einstimmig zu.