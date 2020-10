Altersgerechter Abschluss fürs Baugebiet

Blick vom Gelände des Seniorenheims von Pro Seniore auf den westlichen Neubau. In zwei modernen und altersgerechten Neubauten (auf dem Luftbild von oben zu sehen) sind am Eingang zum Schütte-Lanz-Park insgesamt 66 Apartments in unterschiedlichen Größen entstanden, in denen das benachbarte Seniorenzentrum Pro Seniore ab Mitte November betreutes Wohnen anbietet.

© Jungbluth, Lenhardt