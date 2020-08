Am Ende eitel Sonnenschein

Hallo Kinder! Gestern hatte Ellie Ente richtig schlechte Laune. Sie hat über alles Mögliche geschimpft und sich richtig hineingesteigert. Irgendwann wurde es mir zu viel und ich habe zu ihr gesagt: „Wetter hier doch nicht so rum!“ Das hat Harry Hase verwundert, denn, so meinte er, übers Wetter habe sie doch gar nicht geredet. Da habe ich ihm erklärt, dass es eigentlich nichts mit dem Wetter zu tun habe, wenn man „über sein Schicksal wettert“. Es bedeute vielmehr, dass Ellie einfach schlecht gelaunt sei und Dampf ablasse, also, dass sie schimpft. Es ist schon interessant, dass viele ihre Gefühle oft mit Bildern aus der Natur beschreiben. Zum Beispiel sagt man auch, dass eine drückende Stimmung herrsche – also wie vor einem großen Donnerwetter – oder es herrsche eitel Sonnenschein, wenn es allen gut geht. Man kann sich auch stürmisch verhalten, es kann etwas verhageln oder es gibt ein Riesendonnerwetter. Andere sind wie vom Blitz getroffen, wenn sie etwas ganz plötzlich erschreckt. Das Besondere an der Redewendung „über sein Schicksal wettern“ ist das Gefühl der Ungerechtigkeit. Der Schimpfende fühlt sich vom Leben ungerecht behandelt. Er hat das Gefühl, höheren Gewalten hilflos ausgesetzt zu sein und seine Situation, sein Schicksal, nicht aus eigener Kraft ändern zu können. Diese Erklärung fand auch Ellie so interessant, dass sie noch weitere Begriffe suchte, die unsere Stimmung passend wiedergeben. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass aus heiterem Himmel in unserem Wald wieder eitel Sonnenschein herrschte.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.08.2020