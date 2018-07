Anzeige

Aber auch auf den Plätzen fanden sich immer wieder Paare, die miteinander ein Match spielten. Die Spiele gipfelten darin, dass am frühen Abend sogar einige der jüngeren Herren barfuß auf dem Tennisplatz mit Kinderschlägern unter viel Gelächter ein Doppel spielten und anschließend den Abend miteinander am Grill ausklingen ließen.

Zwei Mannschaften melden

Doch auch ernsthaftere Gespräche wurden geführt. Zur Diskussion stand die Mannschaftsmeldung im nächsten Jahr. Das Ergebnis: In der kommenden Saison 2019 sollen gleich zwei Herrenmannschaften gemeldet werden. Es sei eine durchweg gelungene Veranstaltung gewesen, die im Vorfeld durch Vorstandsmitglieder und dem Vergnügungsausschuss sowie allen Helfern, die sich mit eingebracht hatten, so vorbereitet wurde, dass alles reibungslos und unaufgeregt geklappt habe, heißt es weiter in der Mitteilung.

Einen großen Dank richten die Verantwortlichen daher an diejenigen, die sich so sehr dafür engagieren, dass der Tennisclub wieder zu einem Ort wird, an den man gerne geht, an dem man sich kennt, sich trifft und willkommen fühlt. Das Sommerfest trug dazu bei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018