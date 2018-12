Am Rhein droht Hochwasser

Brühl.Monatelang waren bei den Pegelständen des Rheins nur Tiefstwerte zu vermelden – nun schlägt die Tendenz beim Fluss in die andere Richtung aus. Gestern wurde deshalb die Freiwillige Feuerwehr durch die Hochwassermeldezentrale in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Experten rechnen mit einem deutlichen Anstieg des Rheins in den nächsten Tagen. Am heutigen Samstag werden die Einsatzkräfte mit ersten Sicherungsmaßnahmen beginnen. Die Gemeindeverwaltung hat bereits durch den Bauhof Absperrungen bereitstellen lassen, die bei Bedarf aufgestellt werden. An den Weihnachtsfeiertagen werden aller Voraussicht nach damit zahlreiche Straßen, Wege und Dämme gesperrt sein. Das Betreten sowie Befahren dieser Bereiche ist untersagt, erklärt Matthias Sommer vom Ordnungsamt. Insbesondere für die vor dem Hochwasser flüchtenden Tiere sei es erforderlich, dass die Betretungsverbote eingehalten sowie die am Rhein angrenzenden Bereiche weiträumig gemieden werden. „Ein Betreten der abgesperrten Flächen zieht ein Ordnungsgeld nach sich“, heißt es in einer Presseerklärung. cb/ras

