Am Rhein wird’s paradiesisch

Hundhausen-Hübsch träufelt das Rheinwasser auf die Köpfe der beiden Mädchen, die Taufpaten verlesen die Taufsprüche. Was dann folgt, ist eine besondere Aktion der Taufe: „Es braucht ein ganz es Dorf, um ein Kind zu erziehen“, nehmen Vertreter des Kirchengemeinderats, der Familien der Täuflinge und weiter Personen Tücher, die über und über mit Namen bereits getaufter Kinder beschrieben sind. Mit ihren Händen halten sie die darin liegenden Kinder und bekräftigen damit, dass sie in ihrem Leben getragen werden.

Naue Akzente am Bootshaus

Ein festlicher Rahmen, an dem auch eine Abordnung der Gäste aus der französischen Partnerstadt Ormesson teilnimmt, die entspannte Tage hinter sich hat und die Beziehung zu den Gastfamilien aus Brühl stark intensivieren konnte. Die letzten Stunden vor der siebenstündigen Heimreise hieß es, das warme Wetter zu genießen und beim Wassersportverein zu verweilen. Das etwas geänderte Konzept des regelmäßigen Besuchsaustauschs, das weniger feste Termine vorschrieb als bisher und dafür mehr Zeit ließ sich intensiver kennen zu lernen, ging auf, wie beide Seiten bestätigen. Dem Sinn der Partnerschaft ist damit perfekt Rechnung getragen.

Heinz Spies, Vorsitzender der Wassersportler, markiert jedes Sommerfest als Punkt, an dem „Arbeiten in und um das Vereinsbootshaus“ anstehen. Diesmal steht eine Veränderung am Vereinsheim an, im Gemeinschaftraum wird es zwei Panoramafenster geben. Zimmerhoch und je 4,25 Meter breit sorgen sie demnächst nicht nur für Licht im Raum, sondern bieten auch den ungestörten Blick auf den Rhein.

Ins Auge fällt, dass die 2017 mit dem Gewinn eines größeren Geldbetrages aus einem Wettbewerb zu finanzierende und zum Bau angekündigte Bootshebeanlage noch nicht angelegt ist. Spies erklärt dazu, dass es sich herausgestellt habe, dass unterschiedliche Institutionen für ein Genehmigungsverfahren zuständig sind. „Wir haben jetzt alles zusammen, auch die Statik ist geprüft, Baubeginn dann wird wohl im nächsten Frühjahr sein.“ zesa

