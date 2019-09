Am Wochenende ist viel Tempo angesagt

Brühl.Die letzten Sonnenstrahlen des Sommers im Biergarten genießen, drinnen gemütliche Stunden vor dem Karminofen verbringen und sich dabei die Köstlichkeiten von den Pächtern Brenda Kennedy und Christian Rathmann schmecken lassen – im Clubhaus der Hundefreunde Rohrhof sind alle Zwei- und Vierbeiner willkommen.

Rathmann blickt auf einen guten Sommer zurück, dessen Höhepunkt an diesem Sonntag, 22. September, beim Wettbewerb „schnellster Hund von Rohrhof“ sein wird. Nach dem Turnier, bei dem die Vierbeiner ab 13 Uhr eine 50 Meter lange Strecke zurücklegen, sorgt beim Clubhaus Gitarrist „Sebi Rocks“ mit akustischer Livemusik für Stimmung.

Gemütliches Hüttenambiente

„Der Biergarten ist an schönen Tagen selbstverständlich weiter geöffnet“, versichert der Pächter. An kalten Tagen locken drinnen die Räumlichkeiten, die liebevoll mit Lichterketten und einem Karminofen eingerichtet sind und vor Charme nur so sprühen. Die Holzbänke mit weichen Sitzkisten machen das heimelige Hüttenambiente komplett. „Unsere Räumlichkeiten kann man auch jederzeit mieten – zum Beispiel für Feste oder Geburtstage“, meint Kennedy.

Auf der Speisekarte stehen neben Hamburgern aus frischem Fleisch, Hähnchen und Schnitzel, auch hausgemachte Schaschlik und Currywurst. Mittwochs lädt das Clubhaus zum Cordon-Bleu-Tag ein, bei dem man ein Cordon-Bleu mit Beilage für 9,90 Euro serviert bekommt.

„Wir machen alles selbst“, sagt Rathmann. So auch die Maultaschen, die es in den Wintermonaten des Öfteren geben wird. Auf der wechselnden Wochenkarte fänden die Gäste viel saisonale Hausmannskost und andere Leckereien.

Glühweinabende im Blick

„Draußen an unserer Ausschankstation werden wir Endes des Jahres winterliche Glühweinabende veranstalten“, verrät Rathmann. Das nächste große Event sei aber zunächst einmal das Herbstfest, das am Samstag, 26. Oktober, von 16 bis 20 Uhr rund ums und im Clubhaus stattfindet. „Es wird ein buntes Kinderprogramm geben, bei dem die kleinen Gäste Kürbisse schnitzen und am Lagerfeuer Marshmallows rösten können“, freut sich Kennedy. Außerdem wartet eine Auswahl an frisch zubereiteten Flammkuchen und „Balkan Topf“ mit Würstchen, das in einem großen Kessel gekocht wird, auf die Gäste. Für die Erwachsenen schenke die Pächterin außerdem heißen Glühwein aus.

„In der Winterzeit werden wir uns uns wieder auf unseren Lieferservice konzentrieren“, erzählt Rathmann. Bestellen könne man bei ihnen fast alle Gerichte der Karte telefonisch oder über www.lieferando.de. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.09.2019