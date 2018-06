„Ambitioniert – aber machbar“

Anzeige

Brühl.Der Beginn beim An- und Umbau des evangelischen Kindergartens Heiligenhag war eher ein Fehlstart. Das damalige Bauunternehmen und zunächst auch die Berufsgenossenschaft sahen Probleme bei den aus ihrer Sicht zu steilen Neigungen der Baugrube. So kam es zu einer enormen Verzögerung. Gutachter bestätigten allerdings schon bald, dass die Berechnung stimmen würde, und so konnte mit einem neuen Bauunternehmen vor einigen Monaten ein zweiter Startschuss gegeben werden.

Baugeschichte des Kindergarten-Anbaus Der Anbau an den Kindergarten Heiligenhag wurde als eine Reaktion auf den gestiegenen Bedarf nach Betreuungsangeboten auch für Kinder unter drei Jahren bereits im April 2015 als dringliches Projekt beschlossen. Die Baugenehmigung wurde innerhalb kürzester Zeit erteilt. Die Bauvorarbeiten, also das Roden der Freifläche, der Abriss einer Garage und die Verlegung der Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Fernwärme, wurde im Herbst 2016 durchgeführt. Dann wurde die Baugrube ausgehoben. Die Arbeiten auf der Baustelle für die Erweiterung des evangelischen Kindergartens wurde im November 2016 mit einer „sofort vollziehbaren Notstandsmaßnahme“ der Berufsgenossenschaft abgebrochen. Bis zum Frühjahr 2017 folgte eine mehrmonatige Zwangspause, nach juristischen Streitigkeiten zwischen Gemeinde und Baufirma. Mit einem neuen Unternehmen kam dann wieder Fahrt auf. Jetzt soll der Anbau bis September fertiggestellt sein. ras

„Jetzt sind wir in der Endphase der Arbeiten beim Neubau“, sagt Timo Laibach vom kommunalen Bauamt. Im Rathaus geht man davon aus, dass im September die ersten Kinder in den neuen Räumen betreut werden können. „Das ist zwar ein ambitioniertes Ziel, aber es ist durchaus machbar“, so Laibach.

20 neue Plätze als Ziel

Hell wirken die neuen Räume, die auf 240 Quadratmetern in zwei überirdischen Stockwerken und im Sutterrain Gruppenräume, Schlafzimmer für die jüngsten Kinder, eine Küche, einen Speiseraum, Mitarbeiter- und Materialzimmer beherbergen sollen. „Damit werden wir ab September 20 Kinder mehr betreuen können“, freut sich Kindergartenleiterin Doris Huschka. Insgesamt besuchen dann 70 Kinder die Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen Kirche. Da dann auch das Angebot erweitert werden kann, wird sich auch das Mitarbeiterteam des Kindergartens vergrößern: 13 Erzieherinnen werden sich ab September der Arbeit mit dem Nachwuchs widmen. Die deutlichste Erweiterung ist, dass mit dem An- und Umbau auch Krippenplätze für Jungen und Mädchen, die jünger als drei Jahre sind, geschaffen werden.