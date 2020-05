Amtsstuben sind jetzt wieder vollständig besetzt

Brühl.Über mehrere Wochen wurde im Rathaus wegen der Corona-Problematik im Wechselbetrieb aus Präsenz- und Homeoffice-Dienst gearbeitet. Doch das soll jetzt vorbei sein, sagt Bürgermeister Dr. Ralf Göck. „Die Notbesetzung mit jeweils halber Mannschaft ist beendet“, kündigt er in einer Pressemitteilung an. Von Montag, 4. Mai, an, stünden die Mitarbeiter grundsätzlich – allerdings weiterhin erst nach Terminabsprache – wieder in voller Personenkapazität zur Verfügung.

In Corona-Zeiten sollen die Besucherkontakte im Rathaus auch weiterhin möglichst gering gehalten werden, zudem können auch Wartezeiten vermieden werden, wenn zuvor telefonische Terminabsprache vorgenommen werden. „Publikumsverkehr soll auf ein notwendiges Minimum reduziert werden“, sagt Göck, denn in den engen Fluren des Verwaltungsgebäudes sei es schwer den Mindestabstand einzuhalten, wenn dort Menschen warten würden. Die Bürger werden von ihm also auch in den kommenden Wochen noch gebeten, ihre Anliegen telefonisch oder per Mail vorzubringen.

Falls dann noch eine persönliche Vorsprache nötig ist, wird ein Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbart. „Genaue Angaben zur Person und zum Anliegen beim Anruf helfen sehr bei der zügigen Bearbeitung“, unterstreicht Göck.

Beim Betreten des Rathauses gelten wie beim Einkaufen die Maskenpflicht und die Desinfizierungsvorgabe der Hände am Eingang. Die übrigen Hygieneregeln bleiben nach wie vor erhalten: Es ist Abstand voneinander zu halten, kein Händeschütteln, Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch „und wer Erkältungs- oder Grippesymptome hat, bleibt im Sinne des Infektionsschutzes am besten zu Hause.“

Bürgermeister lobt Mitarbeiter

Ein Lob spricht Göck seinen Mitarbeitern aus, die alle mit viel Engagement ein Leitsystem mit Pfeilen auf dem Boden erstellt und die Spuckschutzwände in den Büros aufgebaut hätten. „Da ist das Rathaus schon in einigen Bereichen umfassend aufgerüstet worden“, unterstreicht der Bürgermeister.

Bereits an diesem Samstag, 2. Mai, ist der zweite Öffnungstag der Kompostanlage am Inselweg. Von 13 bis 16 Uhr kann dann Grünschnitt abgegeben werden. In Corona-Zeiten gelten auch dort die Abstandsregelungen und müssen auch bei großem Andrang eingehalten werden. Daher werde das Personal nur eine begrenzte Anzahl von Bürgern nacheinander einlassen. Wie angekündigt, kann nun zum letzten Mal jeder seinen Obolus – mindestens 1,50 Euro pro angefangenem halben Kubikmeter – vor Ort in einer am Eingang deponierten Kasse in bar einwerfen. Derjenige, der eine Maske trägt, kann auch seine Zehnerkarte nutzen. „So soll dann in Zukunft der Normalbetrieb beim Kompostlager auch wieder laufen“, freut sich der Verwaltungschef. Dies alles werde an diesem Samstag wohl zu längeren Wartezeiten führen, prognostiziert Göck, deshalb „bitten wir, den Anweisungen des Personals Folge zu leisten, damit eine rasche Abwicklung gewährleistet wird“. Beim Warten sind Versammlungen von mehr als zwei Personen nicht erlaubt. Gespräche untereinander sollten entweder vermieden werden oder mit dem empfohlenen Abstand – mit Maske oder einem Schal vor Mund und Nase – erfolgen.

Ab sofort gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten. Die nächsten Termine würden demnach Mittwoch, 6. Mai, und Samstag, 9. Mai, sein. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020