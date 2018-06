Angebote für alle Generationen

Anzeige

Zum Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr am Sonntag konnten die Newcomer „Pascal Göbel mit Band“ gewinnen, im Anschluss geben „Subs Bench“ und „ Mind da Gap“ ihren Einstand auf dem Rohrhofer Sommerfest.

Nach dem WM-Finale am Sonntag gibt es Party-Hits mit den DJs Markus Velanus und Dominik Alt, bekannt von der Rosenmontags-Party der „Rohrhöfer Göggel“. Der Stabhalterplatz, fest in der Hand von „Nils Privatparty“, wird samstags und sonntags von DJ Dimi mit guter Musik der 1980er, 1990er und 2000er Jahre gesorgt. Am Samstagabend wird Video-Deejay die besten Musikvideos der vergangenen Jahre bis hin zu aktuellen Songs zeigen.

Artistische Angebote

Das „Sommerfest-Kinderdorf“ für die jüngeren Besucher wird seine Pforten öffnen. Gefördert von der IG Sommerfest und von Edeka Embach, kommt der Mitmachzirkus „Paletti“ und öffnet seine Manege für alle, die gerne einmal Seiltänzer, Jongleur oder Akrobat sein möchten. Als Höhepunkt gibt es am Sonntag gegen 18 Uhr die Liveshow im Kinder-Mitmachzirkus, bei der das Erlernte den Festbesuchern in der Manege präsentiert wird. Zusätzlich zu den Angeboten im Kinderdorf gibt es beim Stand des SV Rohrhof ein Torwandschießen und bei „Nachhilfe A-Z“ ein Glücksrad. Der Rummelplatz rundet das Bild ab. Am Sonntagmorgen wird zudem ein Kinderflohmarkt in der Hofstraße organisiert.

Für die Sicherheit beim Feiern sorgen die Polizei und ein Sicherheitsdienst. zg/ras

