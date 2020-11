Angebote trotz Corona aufrechterhalten

Brühl/Ketsch.Es war mit über 100 Teilnehmern die am besten besuchte Mitgliederversammlung, die der Jugendhilfeverein Postillion – er betreut unter anderem die Jugendtreffs in den beiden Rheingemeinden und die mobile Jugendarbeit – bislang hatte. Dies lag, so der geschäftsführende Vorsitzende Stefan Lenz, am Online-Format, bei dem jeder von seinem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus teilnehmen

...