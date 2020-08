Angelausflug kann doch stattfinden

Brühl.Fast wäre ein Ferienprogrammangebot der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der Gemeinde ins Wasser gefallen – doch dann kam quasi über Nacht die tolle Nachricht: Der Angelausflug an den Forellensee kann doch stattfinden.

Die angemeldeten Kinder waren bereits informiert worden, dass dieser Ausflug nicht stattfinden könne, da der Betreiber des Forellensees, der Pfälzer Wald Forellen Petrihof Angler-Park, derzeit keine Familienausflüge genehmigt – Corona-bedingt. Doch für diese organisierte Veranstaltung innerhalb des Ferienprogramms wurde nun eine Lösung gefunden, teilt die Gemeinde am Donnerstag mit. Daher können die angemeldeten Mädchen und Jungen am Samstag, 8. August, zwischen 9.30 und 14.30 Uhr zu ihrem Angelausflug aufbrechen. Darüber wurden, so die Gemeinde, alle Beteiligten informiert. zg

