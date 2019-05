Angriff auf Mutter – Mann (53) angeklagt

Brühl.Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen Anklage zum Landgericht Mannheim – Schwurgericht – wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 1. Januar gegen 19 Uhr auf seine 81-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Brühl im Verlauf eines Streits mit einem Gummihammer und den Fäusten eingeschlagen zu haben, um diese zu töten, teilt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit. Zuvor soll er sie auch eine Treppe heruntergestoßen haben. Die Geschädigte erlitt unter anderem eine Gesichtsfraktur sowie diverse Hämatome.

Der Beschuldigte, der erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, soll anschließend über eine Taxizentrale die Polizei verständigt und mitgeteilt haben, seine Mutter erschlagen zu haben. Er wurde am selben Tag gegen 19.30 Uhr durch die Polizei festgenommen und befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.05.2019