Angst vor dem Disput?

Demokratie lebt davon, dass man sich mit offenem Visier im politischen Disput begegnet, dass man auf unterschiedliche Meinungen eingehen kann, dass man im Wahlkampf auf die jeweiligen Argumente des Gegenübers reagieren kann.

Diesem Weg der Meinungsfindung entzieht sich die Alternative für Deutschland in der Region komplett. Bei der Gemeinderatswahl nutzt sie erst gar nicht einen demokratischen Wahlkampf, weil sie mit ihrer geringen Zahl von Bewerbern schon im Vorfeld eine Niederlage zu fürchten scheint. Schuld ist aus ihrer Sicht das Wahlrecht, das ihnen Nachteile beschere. Dann will man es lieber gar nicht erst versuchen, sondern übt lediglich von außen Kritik am „ungerechten System“.

Bei der Kreistagswahl tritt die Partei an. Macht aber um ihre Bewerber zunächst ein Geheimnis, weil man sich in der Rolle des politisch Verfolgten sieht und Repressionen fürchtet. Selbst wenn dem so wäre, bedeutet das für die noch unbekannten Kandidaten lediglich einen Aufschub um wenige Tage, denn schon in Kürze müssen die Wahllisten veröffentlicht werden, damit sich potenzielle Wähler und politische Gegner nicht erst in der Wahlkabine überraschen lassen müssen, wer da antritt. Da wirkt die wenig transparente Geheimnistuerei eher wie ein Sich-Wichtigmachen in vermeintlicher Opferrolle.

Zum politischen Disput gehört es, für seine Meinung einzustehen. Denn was wollen möglicherweise dann gewählte Kreistagsmitglieder machen, wenn es gilt, unpopuläre Entscheidungen zu fällen? Geheim abstimmen aus Angst vor der anderen Meinung?

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.03.2019