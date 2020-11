„Anleinpflicht ist nicht zu kontrollieren“

Brühl.„Es wird immer wilder“, beschwerte sich der CDU-Gemeinderat Wolfram Gothe in der jüngsten öffentlichen Sitzung. Was den Ratsherren so auf die Palme brachte, war das aus seiner Sicht häufiger auftauchende Nichtbeachten der Anleinpflicht für Hunde in und um die Hufeisengemeinde. „Da muss mal strenger kontrolliert werden, um diesem Missstand Herr zu werden“, forderte der CDU-Mann von der Verwaltung.

„Das können wir nicht leisten, dass wir da flächendeckend und dauerhaft unsere Ordnungsbeamten in die Schwetzinger Wiesen schicken“, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in seiner Erwiderung. Dazu habe die Kommune gar nicht die Personaldecke, so Göck, „um das zu leisten, müsste ein Mitarbeiter zusätzlich eingestellt werden“.

Natürlich würden proaktiv immer wieder Stichproben durch den Vollzugsdienst vorgenommen und Hundehalter, deren Tiere nicht angeleint herumspringen, würden auf ihr mögliches Fehlverhalten hingewiesen werden. Es gelte allgemein, dass die Hunde, sobald andere Menschen oder Tiere in die Nähe seien, sofort an die Leine genommen werden müssten, betonte Göck.

Im gesamten Gebiet von Baden-Württemberg gibt es allerdings gar keine geregelte Verpflichtung für Hundehalter, die eigenen Tiere an der Leine zu führen. So hat das Bundesland die detaillierten Regelungen restlos den Städten und Kommunen überlassen.

Niemand darf gefährdet werden

Laut Polizeiverordnung der Gemeinde Brühl sind „Tiere so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird“. Das bedeutet auch, dass auf öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen innerhalb des Ortes Hunde generell an der Leine zu führen sind. Auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen dürfen Hunde gar nicht erst mitgenommen werden.

Die Anleinpflicht gilt laut Verordnung auch im Außenbereich, also auf den Feldern und Wiesen rund um den Ort – allerdings nur, wenn, wie Göck erklärte, Menschen in die Nähe kommen. In Naturschutzgebieten – diesen besonderen Status genießen Teile der Schwetzinger Wiesen – gelten aber ein Wegegebot und eine Leinenpflicht für Hunde. Teile der Wiesen rund um Brühl sind allerdings auch als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen, dort herrscht generell keine Leinenpflicht – wo sie doch vorgesehen ist, weisen dementsprechende Schilder darauf hin.

Bürgermeister Göck zeigte sich in der Sitzung aber überzeugt, dass die meisten Hundebesitzer, die in den Wiesen unterwegs seien, sehr vernünftig wären. Und wenn ein Hund dennoch ohne Leine in der Gegend herumspringe, wo das nicht erlaubt sei, würden die meisten Zweibeiner sich so einsichtig verhalten, dass sie ihre Tiere anleinen würden, wenn man sie freundlich darauf hinweise. „Ich habe jedenfalls noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht“, schloss der Bürgermeister seine Antwort auf Gothes Anfrage, die natürlich auch den Appell auf gegenseitige Rücksichtnahme beinhaltete.

Jeder Zehnte ist geprüft

Insgesamt sind in Brühl rund 830 Hunde gemeldet, die meisten von ihnen, nämlich 650 werde als einzelne Hunde in den Familien gehalten. Rund jeder zehnte Hund in Brühl hat eine Begleithundeprüfung erfolgreich abgelegt. Im Fokus stehen dabei unter anderem der Gehorsam und das Verhalten in der Öffentlichkeit. Durch die umfangreiche Ausbildung und den abschließenden Test soll die Alltagstauglichkeit des Hundes gestärkt werden.

Ins Visier der Öffentlichkeit sind nach dem Vorfall in Schwetzingen auch wieder die sogenannten Listenhunde geraten. Sie gelten amtlich als gefährliche Rasse. In Brühl sind vier solche Hunde gemeldet.

