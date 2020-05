Anmelden für die Gottesdienste

Brühl/Ketsch.Das Pfingstfest ist ein Hochfest, an dem das Kommen des Heiligen Geistes als Kraft aus der Höhe gefeiert wird. Das Fest ist zugleich der feierliche Abschluss der Osterzeit. Daher laden die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit zu den Gottesdiensten ein. Sie finden am Samstag, 30. Mai, ab 18 Uhr in der Ketscher Sebastianskirche, am Sonntag, 31. Mai, ab 10.30 Uhr in der Brühler Schutzengelkirche und am Montag, 1. Juni, um 10.30 Uhr St. Michael in Rohrhof statt. Der Gottesdienst am Samstag und am Sonntag wird von einer Gruppe aus der Kantorei musikalisch mitgestaltet.

Weiterhin gilt es, sich zur Teilnahme am Gottesdienst anzumelden in den Pfarrämtern Brühl, Telefon 06202/7 60 18 20, oder Ketsch, Telefon 06202/7 60 18 40, sowie bei Pfarrer Erwin Bertsch, Telefon 06202/9 56 86 23. mf

