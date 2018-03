Anzeige

Brühl.Die Anmeldung der Schulanfänger findet am Montag, 5. März, und Dienstag, 6. März, in der der Jahnschule statt. Schulpflichtig werden alle Kinder, die irgendwann in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012 geboren wurden sowie alle im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Mädchen und Jungen.

Eltern, deren Kinder schulpflichtig werden und im Bezirk der Jahnschule wohnen, haben bereits eine schriftliche Einladung zur Anmeldung erhalten.

Kinder, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2012 geboren wurden, können ebenfalls als sogenannte „Kann-Kinder“ eingeschult werden. In diesem Fall bitten die Schulleitung die Eltern, sich im Vorfeld mit der Schule, Telefon 06202/7 33 70, in Verbindung zu setzen. zg