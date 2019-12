Anne Böhn zeigt perfekte Dressurkür

Brühl.Beim Weihnachtsreiten des Pferdelandes Kollerinsel, welches traditionell am vierten Advent stattfindet, wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zu Pferd geboten. In gewohnter Manier führte Ramona Hnatykiw durch das Programm. In der geschmückten Reithalle konnten die vielen Besucher als erstes die kleinsten Reitschüler beobachten, die in einer geführten Ponyquadrille zeigen konnten, was sie schon alles gelernt haben. Eine perfekt vorgerittene Dressurkür von Anne Böhn auf ihrem achtjährigen Wallach „Nachtschatten“ folgte.

Im Anschluss präsentierten die fortgeschrittenen Anfänger der Reitschule tolle Showeinlagen auf ihren Steckenpferden. Als fester jährlicher Programmpunkt durfte die Dressurquadrille der fortgeschrittenen Reiter nicht fehlen.

Mareike Riedel, erfolgreich auf Turnieren bis zur Klasse L, zeigte mit der Stute „Grace“ als Schneeflöckchen eine rasante Tour durch einen Vielseitigkeit-Springparcours. Zum Schluss durfte einer nicht fehlen: Der Weihnachtsmann. Er stattete dem Pferdeland einen Besuch ab und beschenkte die Kinder.

Erstmals wurde in diesem Jahr gegen eine Spende für den Kindernotarztwagen Ponyreiten für die Kinder angeboten. Zusätzlich gehen die eingenommenen Erlöse des Tages alle zugunsten des Kindernotarztwagens, der von Dr. Ingo Böhn ehrenamtlich betrieben wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019