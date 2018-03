Anzeige

Brühl.Die Buslinie 710 von Mannheim nach Schwetzingen beziehungsweise Ketsch, die auch durch Brühl führt, ist in den vergangenen Monaten heftig in die Kritik geraten. Mehrer Nutzer hatten bemängelt, dass die Linie unpünktlich, ja sogar unzuverlässig bedient wird (wir berichteten).

Nun wird die Dienstleistung für die Linien im Bereich von Schwetzingen und Hockenheim, zu denen auch diese Buslinie gehört, neu ausgeschrieben. Die bestehenden Verträge laufen in zwei Jahren aus. Der Rhein-Neckar-Kreis beziehungsweise der mit der Ausschreibung beauftragte Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) plant, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der Ratssitzung informierte, die Ausschreibung im Juni des kommenden Jahres vorzunehmen, so dass Anfang 2020 die Vergabe der Leistung erfolgen könne. Gleichzeitig werde es eine öffentliche Beteiligungsrunde mit einer Auftaktveranstaltung in Schwetzingen geben. Dabei soll den Einwohnern der Region die Möglichkeit gegeben werden, Anregungen einzubringen. Gemeinderat Hans Zelt (SPD) regte in diesem Zusammenhang direkt an, bei der Vergabe auf dem Ringschluss der beiden Endhaltestellen in Schwetzingen und Ketsch zu bestehen. Wenn die Busse jeweils zur anderen Haltestelle weiterfahren würden, gebe es keine Gabelung mehr, die Zahl der Verbindungen zu den jeweiligen heutigen Schlussstellen würde sich ohne großen Aufwand verdoppeln. ras