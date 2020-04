Anrufe von Betrügern

Region.Im Laufe des Dienstagabends erhielten zahlreiche Senioren in der Region – darunter auch in Brühl – Anrufe von falschen Polizeibeamten. „Die Angerufenen haben glücklicherweise richtig reagiert und aufgelegt, so dass es bislang bei Betrugsversuchen blieb“, fasst Polizeisprecher Harald Fahldiek die bisherige Ermittlungslage zusammen.

Damit das so bleibt und die mutmaßlichen Betrüger erfolglos bleiben, hat die Polizei Ratschläge zusammengestellt, die Angerufene bei Zweifeln beherzigen sollten. Schon beim geringsten Zweifel solle man sofort bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Dabei solle man die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraussuchen oder sich diese durch die Telefonauskunft geben lassen. Auf keinen Fall solle man auf die Nummern des Anrufers vertrauen. Außerdem sollte man am Telefon keine Details zu seinen finanziellen Verhältnissen preisgeben, heißt es weiter.

Auch dürfe man sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen. Wird das versucht, raten die echten Beamten: „Legen Sie einfach auf.“

Außerdem wird klargestellt, dass die Polizei niemals um Geldbeträge bitten würde. Überhaupt soll man niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. pol/ras

Info: Weitere Informationen findet man unter www.polizei-beratung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020