„Ansporn und Motivation“

Brühl.Keine Organisation der Welt könne überleben, ohne dass sich ihre Mitglieder treffen – möglichst regelmäßig. Daran will sich auch die 60plus halten. Die Seniorengruppe, die Schülern ihre Unterstützung anbietet, trifft sich seit elf Jahren in einer Schuljahres-Eröffnungssitzung am Ort ihrer Gründung, der Jahnschule – so auch wieder am Donnerstag, am 26. September, ab 15 Uhr.

Neben der gastgebenden Schulleiterin Juliane Groß werden auch die Ansprechpartner der beiden anderen Bildungsstätten, Helge Belz von der Schillerschule und Sebastian Köppe von der Dönhoff-Realschule, erwartet. Mit allen drei sollen bei diesem Treffen die Aufgaben des kommenden Jahres verteilt werden. Dies bedeute in erster Linie, dass die bestehenden Patenschaften fortgeführt werden. Lehrkräfte und Mentoren der Gruppe, die zusammenbleiben, haben zum großen Teil ihre Kooperation sofort nach Ferienende wieder aufgenommen oder werden sie bald starten, wie die Schach-AG der Jahnschule am Montag, 30. September. Es müssen aber auch neue Betreuer gefunden werden. „Das verlangt zwar Geduld, aber wir sind optimistisch, denn bisher sind alle Wünsche erfüllt worden“, bilanziert 60plus-Sprecher Helmut Mehrer.

An dieser Erfahrung habe die immer wieder erneuerte Kreativität einen großen Anteil. „Sie ist Ansporn, Belohnung und Motivation“, so Mehrer. Das Programm der Gruppe beginnt am Donnerstag, 21. November, mit einem Nachmittag, den die Logopädin Nicole Kiefer gestalten wird. Als Thema ihres Vortrags und Gesprächs hat sie den „Beitrag der Logopädie zu einer guten menschlichen Atmosphäre“ gewählt.

Lesung zum Gedenktag

Als zweiten Punkt wird den Aktiven von 60plus ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Neckarelz vorgeschlagen. Am weltweiten Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, sind sie zu einem Besuch und zu einer Gedenkfeier eingeladen. Die Gruppe wird eine Lesung gestalten, die auffordert, Rassismus und Antisemitismus zu überwinden: „Abraham, Ismael, Isaak in Auschwitz“.

Den Abschluss des Jahresprogramms wird ein Seminar mit zwei Veranstaltungen im März über „Emotionale Intelligenz“ von Mentor Peter Kruse bilden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. sr

Info: Interessiert können sich über kontakt@bruehler-aktion-60-plus.de anmelden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019