Anträge für den Haushalt

Brühl.Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Montag, 19. Oktober, um 18.30 Uhr in der Sporthalle des SV Rohrhof statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ehrung der ausscheidenden Mitglieder des Gemeinderats, die Verpflichtung der Nachrücker Wolfgang Reffert und Thomas Gaisbauer, außerdem die Bestellung der Mitglieder für verschiedene Ausschüsse. Ferner werden die Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Schulverbandes, des Zweckverbandes und der Mitgliederversammlung der Volkshochschule benannt.

Und dann können Anträge für den kommenden Haushalt gestellt werden sowie ein Antrag auf Fördermittel aus dem Bundessanierungsprogramm für das Kinderbildungszentrum. Außerdem soll eine Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften beschlossen werden. Es geht außerdem um den Abriss des Gebäudes in der Rohrhofer Straße 1 und um weitere Bauangelegenheiten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020