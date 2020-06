Anträge für Wohnhausbau

Brühl.Die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Montag, 6. Juli, ist vor allem von privaten Bauanträgen geprägt. Sie beginnt um 18.30 Uhr in der Festhalle.

Dabei geht es um Gartenhäuser im Rosengarten und im Lilienweg, um eine Gabionenwand im Resedaweg sowie um einen Pool in der Helene-Weber-Straße. Aber auch um Erweiterungen bestehender Wohnhäuser in der Bahnhof- und der Schiller- und der Hofstraße sowie um die Nutzungsänderung – ein Einfamilienhaus soll in der Friedrichstraße in zweiter Reihe anstelle der bestehenden Scheune entstehen.

Zudem wird über die Neubauten von Vierfamilienwohnhäuser in der Mannheimer und der Rheinauer Straße. Schließlich beschäftigt sich der Ausschuss mit einem Pilotprojekt zur Radwegebeleuchtung.

Weitere Informationen des Bürgermeisters sowie die Anfragen runden die Tagesordnung ab. Die Bevölkerung ist eingeladen. ras

