Anwohner verbrennt Unrat

Brühl.Gleich zwei Einsätze beschäftigten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in den vergangenen beiden Tagen. Zunächst wurden sie am Montag um 12.20 Uhr in die Mannheimer Straße gerufen. Dort hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Als die Wehrleute am Einsatzort ankamen, wurde schnell festgestellt, dass dort Unrat ohne Genehmigung verbrannt wurde. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer kurzerhand.

Am Dienstagmittag wurde die Wehr in die Ketscher Straße alarmiert. Dort unterstützten sie den Rettungsdienst beim Transport eines beatmeten Patienten aus einem Gebäude. Durch die beengten Verhältnisse im Treppenraum war ein sicherer Transport dort nicht möglich. Mit Unterstützung der Drehleiter der Feuerwehr Schwetzingen wurde die Person aber sicher aus dem Dachgeschoss abtransportiert. cb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.03.2020