Anzeige

Brühl.„Wir freuen uns, dass wir inzwischen wieder im Zeitplan liegen“, erklärte Heidi Sennwitz (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als es um die Erweiterung des evangelischen Kindergartens Heiligenhag ging. Doch wurde ihre Euphorie ein wenig von Hans Zelt (SPD) ausgebremst: „Eigentlich hatten wir schon vor einem guten Jahr so weit wie heute sein wollen.“ Doch Bürgermeister Dr. Ralf Göck sprang der FW-Sprecherin zur Seite: „Frau Sennwitz meinte natürlich den neuen Zeitplan.“

Der Gemeinderat hatte die Maßnahme ursprünglich schon im April 2015 als dringliches Projekt beschlossen. Der Erweiterungsbau soll Platz für zwei weitere Gruppen, also 20 Kindern im Alter unter drei Jahren bieten. Doch dann kamen Probleme mit der Bauausführung – die Baustelle hatte bis zum Frühjahr eine mehrmonatige Zwangspause eingelegt, nachdem es juristische Streitigkeiten zwischen Gemeinde und Baufirma gegeben hatte.

Wieder an Fahrt gewonnen

Und so sind die beiden Gruppen im Anbau des Kindergartens nicht, wie einst geplant, längst an den Start gegangen. Doch mit einem neuen Unternehmen kam dann wieder Fahrt auf. Nun wurden in der jüngsten Sitzung vom Gemeinderat zwei weitere Gewerke vergeben, damit bis zum Start ins nächste Kindergartenjahr im September der Erweiterungsbau für die evangelische Betreuungseinrichtung am Heiligenhag fertig werden kann.