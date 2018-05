Anzeige

Brühl.Die nächste Gemeinschaftsmesse der Frauengemeinschaften findet am Donnerstag, 24. Mai, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Michael statt. Die KFD Rohrhof hat die Messe unter dem Motto „Die Armut und Not unserer Mitmenschen wahrnehmen“ gestaltet.

Außerdem lädt die KFD Rohrhof am Samstag, 26. Mai, zur Maiandacht in die Kirche St. Michael ein. Die Andacht wird unter dem Thema „Was er Euch sagt, das tut“ gestaltet und beginnt um 14.30 Uhr. Im Anschluss findet das Frühlingsfest bei Kaffee, Kuchen und Unterhaltungsprogramm sowie neuen Mitglieder im Kindergartensaal statt. Jeder ist zu den beiden Veranstaltungen willkommen. fr