Auch beim Genießen in der Villa ist Abstand Trumpf

Brühl.Für viele Freunde dieser Veranstaltung ist die Ausstellung der Dekorativen Malerei mit dem Herbstmarkt bei der Villa Meixner erkennbares Zeichen, dass nach der Kerwe die dritte Jahreszeit eingeläutet wird. Corona sorgt in diesem Jahr dafür, dass dieser Start in den Herbst etwas anders ausfällt. Zwar gibt es kein Kunsthandwerk, doch ein herbstlicher Genießermarkt soll am Sonntag, 11. Oktober,

...