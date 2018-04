Anzeige

Allerdings darf gekennzeichnetes Transportgut maximal einen Meter über den Hänger hinausreichen. Aus diesem Grund büßte der neue Zunftbaum noch an Ort und Stelle vier Meter ein. Bauhofleiter Sascha Mayer machte mit der Kettensäge kurzen Prozess. Damit der Zunftbaum wie es sich gehört am 1. Mai am Gockelbrunnen in Rohrhof festlich aufgestellt werden kann, sind der Bauhofleiter und seine Männer noch ein wenig beschäftigt. Es fehlen noch die 24 Zunftzeichen und die Symbole der Gemeinde.

„Wir haben im Verein diskutiert, ob wir einen ,Baum’ aus Metall anschaffen sollen. Aber wir wollten bei der Tradition bleiben“, sagt Thomas Zoepke. Der Gewerbeverein fühlt sich dem Brauchtum verpflichtet: „Wenn wir es nicht machen, macht es keiner mehr.“ Gut so, dass sie ab und an in den Oftersheimer Wald fahren, wenn ein neues Exemplar her muss.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.04.2018