Anzeige

Brühl.Strahlend blauer Himmel, laues Lüftchen und viele neugierige Gartenfreunde: Mit interessierten Gästen besuchte der Obst- und Gartenbauerein den farbenfrohen Rückzugsort von Maria und Horst Becker. Aus einem bäuerlichen Anwesen haben sie mit viel Fleiß und Liebe zur Natur eine Erholungsstätte geschaffen – mit einer Mischung aus althergebrachtem und aktuellem Trend.

Hinter dem Eingang begrüßten schon erwartungsvoll in Reih und Glied die prächtigen Oleanderbäume, die die Gäste durch ihre Farbenpracht in Weiß, Rot, Rosa und Violett empfingen. Die Besucher merkten sofort: Diese Exemplare sind nicht einfach nur blühende Pflanzen fürs Auge. Wie Familienmitglieder wirkten sie – gesund, prächtig und mit viel Herzblut gehegt und gepflegt, wie es in der Pressemitteilung des Vereins heißt.

Dazwischen standen exotische Palmen, die auch ohne auffällige Blütenpracht, aber dafür durch ihren Wuchs und sattem grünem Blattwerk imponierten. Das Wohlgefühl der Pflanzen sprang augenblicklich auf die Besucher über. Aus einem ehemaligen Mistloch und Plumpsklo schuf Familie Becker eine Idylle – mitten in der Hufeisengemeinde.