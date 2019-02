Audi beschädigt und geflüchtet

Brühl.Ein Audi A8 ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Real-Parkplatz in der Mannheimer Landstraße beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 1.30 Uhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte den Audi an der linken Front gerammt und dabei einen Schaden in Höhe von zirka 8000 Euro verursacht. Anschließend war der Verursacher geflüchtet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83 39 70 in Verbindung zu setzen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019