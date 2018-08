Anzeige

Brühl.Über vier Tage hinweg wird das 67. Fischerfest des Angelsportvereins Rohrhof mit zahlreichen Attraktionen den Vereinsmitgliedern und ihren Gästen reichlich Abwechslung bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Einige Änderungen gibt es bei der Durchführung und den Programmpunkten. Zum Verzehr stehen Fisch-, Fleisch- und Wurst-Spezialitäten bereit, gemeinsam mit einer reichhaltigen Getränkeauswahl.

Die bewährte Fischbäckerei Marion und Peter Obeldobel ist mit knusprig herausgebackenen Fischspezialitäten in einem Stand vertreten. In der Schlemmerecke, unter der Leitung von ASV-Mitgliedern, wird eine verschiedene Auswahl an Fleisch- und Wurstdelikatessen angeboten.

Das 67. Rohrhofer Fischerfest beginnt am Freitag, 31. August, auf dem Festplatz in Rohrhof. An diesem Abend findet erstmals eine Oldie-Night mit der Gruppe „Nobody’s Perfect“ statt, die für Stimmung und Unterhaltung sorgt. Vorgesehen sind gegen 20 Uhr die Begrüßung der Festgäste und der traditionelle Bieranstich durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck, zusammen mit Vertretern der Welde-Brauerei.