Auf dem Weg ans „Ende der Welt“

Bürgermeisterwahl in Tauberbischofsheim

„Ich stehe für eine Kultur des Zuhörens“

Sieben Kandidaten haben für die Bürgermeisterwahl in Tauberbischofsheim am Sonntag, 30. Juni, ihren Hut in den Ring geworfen. Die FN stellen sie vor. Tauberbischofsheim. Es geht um Tauberbischofsheim und seine sechs Stadtteile. ...